Компания НПП «ТехСистема» более 15 лет занимается разработкой и внедрением комплексной технологии проведения работ на трубопроводах под давлением. Технология «СТОПГАЗ» и «СТОПВОДА» позволяет выполнять работы на действующих трубопроводах газа, воды, нефтепродуктов без отключения потребителей и без прекращения транспортировки среды при строительстве, замене, ремонте и реконструкции трубопроводных сетей.На сегодняшний день перспективным направлением для компании НПП «ТехСистема» является не только нефтегазовая отрасль, но и отрасль Жилищно-Коммунального Хозяйства и Топливно-Энергетический Комплекс России в целом.

Состояние трубопроводных сетей в этих отраслях оставляет желать лучшего. Износ коммунальных сетей на сегодня составляет порядка 75%. В связи с этим, руководством компании, принято решение о формировании Департамента диагностики и ремонта водопроводов под давлением. Основной миссией департамента является внедрение технологий для снижения потерь питьевой воды, предупреждение ремонта трубопроводов, а также поддержание более высокой надежности и эффективности водоснабжения в будущем.