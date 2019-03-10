Наше производство позволяет осуществлять замкнутый цикл изготовления собственной продукции от проектирования до упаковки. Конструкторский и технологический отделы, склад металла, станочный парк с широкими технологическими возможностями позволяет Компании оперативно реализовывать как собственные, так и сторонние производственные проекты, воплощая идеи в изделия. Работа завода в первую очередь нацелена на разработку и производство специализированного гидравлического оборудования для осуществления врезки в водопровод под давлением.
Компания НПП «ТехСистема» более 15 лет занимается разработкой и внедрением комплексной технологии проведения работ на трубопроводах под давлением. Технология «СТОПГАЗ» и «СТОПВОДА» позволяет выполнять работы на действующих трубопроводах газа, воды, нефтепродуктов без отключения потребителей и без прекращения транспортировки среды при строительстве, замене, ремонте и реконструкции трубопроводных сетей.На сегодняшний день перспективным направлением для компании НПП «ТехСистема» является не только нефтегазовая отрасль, но и отрасль Жилищно-Коммунального Хозяйства и Топливно-Энергетический Комплекс России в целом.
Состояние трубопроводных сетей в этих отраслях оставляет желать лучшего. Износ коммунальных сетей на сегодня составляет порядка 75%. В связи с этим, руководством компании, принято решение о формировании Департамента диагностики и ремонта водопроводов под давлением. Основной миссией департамента является внедрение технологий для снижения потерь питьевой воды, предупреждение ремонта трубопроводов, а также поддержание более высокой надежности и эффективности водоснабжения в будущем.
В нашем конструкторском бюро сегодня разрабатываются инновационные технологии по аудио и видеодиагностике, гидропромывке труб под давлением, а также новое, собственное оборудование для ремонта трубопроводов.
В 2017 году, в рамках Государственной программы импортозамещения на заводе НПП «ТехСистема», в г. Балашиха, МО. налажено производство гидравлического инструмента и оборудования разработанного нашим конструкторским бюро.Одновременно с этим, на заводе производится крупно узловая сборка оборудования из импортных комплектующих, производства итальянской компании DOA s.r.l.,входящей в состав Группы Компаний «ТЕХСИСТЕМА», но уже доработанных для эксплуатации в Российских условиях.Все оборудование и инструмент, поставляемый компанией «ТехСистема» на территорию РФ и в страны СНГ, обслуживается и ремонтируется сервисным подразделением НПП «ТехСистема» в заводских условиях. Сервисное подразделение оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию не только собственного гидравлического инструмента, но и гидравлического инструмента других производителей.
В ходе рабочей поездки в Московскую область Сергей Густов, генеральный директор Группы Газпром межрегионгаз посетил основные заводы-изготовители комплектующих и оборудования для газификации
О важности импортозамещения и роли здоровой конкуренции в нашем видеосюжетеСмотреть все
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