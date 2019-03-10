+ 7 (495) 988-74-55
+7 (925) 882-28-35
+7 (495) 320-30-60
+7 (812) 495-60-94
office@mtools.ru
Пн-пт: с 8:00 до 18:00
заказать звонок

О заводе НПП «ТехСистема»

Наше производство позволяет осуществлять замкнутый цикл изготовления собственной продукции от проектирования до упаковки. Конструкторский и технологический отделы, склад металла, станочный парк с широкими технологическими возможностями позволяет Компании оперативно реализовывать как собственные, так и сторонние производственные проекты, воплощая идеи в изделия. Работа завода в первую очередь нацелена на разработку и производство специализированного гидравлического оборудования для осуществления врезки в водопровод под давлением.

Узнать подробнее
Наши результаты
Результаты ООО "НПП "ТехСистема" в номинации «Лучшее предприятие отрасли 2020»
Узнать подробнее

История предприятия

Наши технологии Cобственное производство

Компания НПП «ТехСистема» более 15 лет занимается разработкой и внедрением комплексной технологии проведения работ на трубопроводах под давлением. Технология «СТОПГАЗ» и «СТОПВОДА» позволяет выполнять работы на действующих трубопроводах газа, воды, нефтепродуктов без отключения потребителей и без прекращения транспортировки среды при строительстве, замене, ремонте и реконструкции трубопроводных сетей.На сегодняшний день перспективным направлением для компании НПП «ТехСистема» является не только нефтегазовая отрасль, но и отрасль Жилищно-Коммунального Хозяйства и Топливно-Энергетический Комплекс России в целом.

Состояние трубопроводных сетей в этих отраслях оставляет желать лучшего. Износ коммунальных сетей на сегодня составляет порядка 75%. В связи с этим, руководством компании, принято решение о формировании Департамента диагностики и ремонта водопроводов под давлением. Основной миссией департамента является внедрение технологий для снижения потерь питьевой воды, предупреждение ремонта трубопроводов, а также поддержание более высокой надежности и эффективности водоснабжения в будущем.

Подробнее о нашем производстве

В нашем конструкторском бюро сегодня разрабатываются инновационные технологии по аудио и видеодиагностике, гидропромывке труб под давлением, а также новое, собственное оборудование для ремонта трубопроводов.

В 2017 году, в рамках Государственной программы импортозамещения на заводе НПП «ТехСистема», в г. Балашиха, МО. налажено производство гидравлического инструмента и оборудования разработанного нашим конструкторским бюро.Одновременно с этим, на заводе производится крупно узловая сборка оборудования из импортных комплектующих, производства итальянской компании DOA s.r.l.,входящей в состав Группы Компаний «ТЕХСИСТЕМА», но уже доработанных для эксплуатации в Российских условиях.Все оборудование и инструмент, поставляемый компанией «ТехСистема» на территорию РФ и в страны СНГ, обслуживается и ремонтируется сервисным подразделением НПП «ТехСистема» в заводских условиях. Сервисное подразделение оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию не только собственного гидравлического инструмента, но и гидравлического инструмента других производителей.

Подробнее о нашем производстве
Преимущества
1
Экономия средств
Нет необходимости отключения всей системы снабжения, что экономит средства на её перезапуск и покрытие потерь неизбежных при данной процедуре.
2
Экономия времени
Технология «СТОПГАЗ» и «СТОПВОДА» позволяет выполнять работы на действующих трубопроводах газа, воды, нефтепродуктов под давлением без отключения потребителей.
3
Универсальность
Производство гидравлического инструмента и оборудования разработанного нашим конструкторским бюро.

Видео

В ходе рабочей поездки в Московскую область Сергей Густов, генеральный директор Группы Газпром межрегионгаз посетил основные заводы-изготовители комплектующих и оборудования для газификации

О важности импортозамещения и роли здоровой конкуренции в нашем видеосюжете

Смотреть все
Примеры работ Смотреть все
Задать вопрос специалисту для консультации
Для связи с нами можете использовать контактную форму, в ближайшее время администратор свяжется и ответит на все вопросы. Или можете позвонить по номеру ниже
Санкт-Петербург
+7 (812)495-60-94
Москва
+7 (495) 320-30-60
Мы доступны в мессенджерах


    Нажимая “Отправить” вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

    Отзывы клиентов о нашей работе

    Лучше всего продемонстрируют качество работы — это положительные отзывы наших клиентов. Ведь нашей главной целью является довольный клиент.
    Нам важно мнение каждого!

    Патент на устройство поворотного затвора
    Патент на устройство зачистки внутренних швов
    Патент на самоходное гусеничное средство
    Патент на задвижку плоскую шиберную
    Статьи Смотреть все
    08.09.21
    Мы участвуем в выставке РОС ГАЗ ЭКСПО
    Приглашаем Вас посетить нашу экспозицию на XXIV международной специализированной...
    Читать далее
    27.06.22
    Устройство и компоненты нефтепровода
    Для транспортировки сырой нефти от места добычи к перерабатывающим предприятиям и...
    Читать далее
    31.10.21
    НПП «ТехСистема» провела испытания отечественных образцов изделий для ПАО «Транснефть»
    27.10.21 ООО «НПП «ТехСистема» успешно провела испытания отечественных опытных образцов...
    Читать далее
    22.12.21
    Квалифицированные работы по врезке в газопроводы
    При подключении газа к частному дому или промышленному предприятию необходима...
    Читать далее
    18.03.21
    Диагностика магистральных нефтепроводов и газопроводов
    Безопасность и эффективность эксплуатации магистральных нефтепроводов и...
    Читать далее
    31.12.21
    Особенности и характеристика маслостанций
    Гидравлические маслостанции разработаны для преобразования энергии жидкого потока в...
    Читать далее
    27.06.22
    Основные объекты магистрального газопровода
    Для транспортировки газа на далёкие расстояния строится газопровод магистрального...
    Читать далее
    16.02.21
    Технология врезки в трубопровода под давлением
    Врезка в трубопровод под давлением – сложный технологический этап, требующий...
    Читать далее
    27.06.22
    Виды трубопроводов и их устройство
    В обзоре расскажем, из чего состоит трубопровод, каких видов он может быть. Отдельное...
    Читать далее
    29.07.22
    Лазерная очистка металла: плюсы и минусы технологии
    На металлических поверхностях в результате воздействия воздуха и воды со временем...
    Читать далее
    Наши партнеры

    каталоги PDF Техсистема:

    Для Вас удобный каталог товаров (в формате PDF), в котором сможете ознакомиться с информацией о нашей продукции.

    Технология СТОПГАЗ для ремонта газопроводов под давлением

    Подробнее

    Подниматели люков - инструменты

    Подробнее

    Гидравлическое оборудование

    Подробнее

    Гидравлическое оборудование

    Подробнее

    Отправить заявку
    Оставьте свой номер телефона, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.


      Нажимая “Отправить” вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности


        Оставить заявку